Президенты Турции и Германии провели телефонный разговор

Президенты Турции и Германии Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Президенты Турции и Германии Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуацию в Афганистане и проблему миграции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция и Германия в качестве союзников НАТО продемонстрировали достойную высоких оценок солидарность и координацию в процессе эвакуации из Афганистана.

Такое же понимание необходимо сохранять в нынешний критический для Афганистана период, подчеркнул глава турецкого государства.

Эрдоган коснулся вопроса оказания Афганистану необходимой гуманитарной помощи со стороны ООН и других гуманитарных организаций.

"Никто не хотел бы вновь пережить события 2015 года, когда начался наплыв сирийских беженцев. Германия и Европейский союз должны оказать поддержку соседним странам, несущим бремя афганской миграции", - отметил Эрдоган.

В ЕС должны принять оперативные шаги по вопросу вступления Турции в ЕС, Таможенного союза и либерализации визового режима, подчеркнул Эрдоган.