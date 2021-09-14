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Президенты Турции и Германии провели телефонный разговор

Президенты Турции и Германии провели телефонный разговор Президенты Турции и Германии Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.
В регионе
14 сентября 2021 г. 17:22
Президенты Турции и Германии провели телефонный разговор

Президенты Турции и Германии Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуацию в Афганистане и проблему миграции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция и Германия в качестве союзников НАТО продемонстрировали достойную высоких оценок солидарность и координацию в процессе эвакуации из Афганистана.

Такое же понимание необходимо сохранять в нынешний критический для Афганистана период, подчеркнул глава турецкого государства.

Эрдоган коснулся вопроса оказания Афганистану необходимой гуманитарной помощи со стороны ООН и других гуманитарных организаций.

"Никто не хотел бы вновь пережить события 2015 года, когда начался наплыв сирийских беженцев. Германия и Европейский союз должны оказать поддержку соседним странам, несущим бремя афганской миграции", - отметил Эрдоган.

В ЕС должны принять оперативные шаги по вопросу вступления Турции в ЕС, Таможенного союза и либерализации визового режима, подчеркнул Эрдоган.

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Версия на английском языке Turkish, German Presidents hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Almaniya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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