​Президенты Турции и Финляндии посетили место теракта в Анкаре

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и находящийся с визитом в Анкаре президент Финляндии Саули Ниинистё посетили место, где 10 октября в турецкой столице произошел теракт.

Президенты возложили венок и почтили память погибших минутой молчания.

Днем ранее на пресс-конференции Саули Ниинистё заявил, что Финляндия поддерживает Турцию в борьбе с терроризмом и радикализмом.

Два взрыва прогремели 10 октября в столице Турции перед началом митинга в поддержку мира, который был организован профсоюзными и общественными организациями. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Погибли 97 человек, более 500 получили ранения. Основной версией следствия является причастность "Исламского государства" (ИГ) к теракту.