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Президенты Турции и Финляндии начали переговоры в узком формате

Президенты Турции и Финляндии начали переговоры в узком формате В Анкаре в пятницу прошла церемония официальной встречи президента Финляндии Саули Ниинистё. Главу скандинавской страны у дверей президентского комплекса встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В регионе
17 марта 2023 г. 16:15
Президенты Турции и Финляндии начали переговоры в узком формате

В Анкаре в пятницу прошла церемония официальной встречи президента Финляндии Саули Ниинистё. Главу скандинавской страны у дверей президентского комплекса встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Лидеры Турции и Финляндии удалились на переговоры в узком и расширенном форматах, а затем примут участие в совместной пресс-конференции.

Он уже посетил в Анкаре мавзолей основателя Республики и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка.

Глава финского государства почтил память выдающегося государственного деятеля, возложил венок: "Для меня особая честь посетить Турцию в 100-летие основания Республики. Надеюсь на дальнейшее углубление дружбы между партнерами и союзниками, в лице Финляндии и Турции", - написал он в книге Почетных гостей мавзолея.

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Версия на английском языке Presidents of Türkiye and Finland launch talks in narrow format

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