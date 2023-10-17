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Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию в Газе и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения мира в регионе.
В регионе
17 октября 2023 г. 20:27
Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию в Газе и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения мира в регионе.

Как перелает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались ситуация в регионе в связи с растущим противостоянием между Израилем и Палестиной и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения спокойствия. Президент Эрдоган поделился предложениями Турции по обеспечению прочного мира, заявив, что ни одна из сторон не должна "подливать масла в огонь", и в вопросе оказания гуманитарной помощи все должны совершать конкретные шаги в рамках соблюдения прав человека", - говорится в сообщении.

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