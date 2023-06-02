Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили перспективы развития двусторонних связей

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в Чолпон-Ате провели переговоры в рамках саммита "ЕС-Центральная Азия".
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщает пресс-служба президента.
Президенты обсудили состояние и перспективы таджикско-кыргызских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, произошел обмен мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня. Особое внимание было уделено делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.
Главы соседних республик выразили удовлетворение достигнутым в настоящее время результатом по согласованию проектной линии государственной границы.
Отмечается, что 102 км из 626 км удалось описать за последние 1,5 года. Однако лидеры стран выступили за результативное продолжение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений.