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Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили перспективы развития двусторонних связей

Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили перспективы развития двусторонних связей Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в Чолпон-Ате провели переговоры в рамках саммита "ЕС-Центральная Азия".
В регионе
2 июня 2023 г. 13:28
Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили перспективы развития двусторонних связей

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в Чолпон-Ате провели переговоры в рамках саммита "ЕС-Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщает пресс-служба президента.

Президенты обсудили состояние и перспективы таджикско-кыргызских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, произошел обмен мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня. Особое внимание было уделено делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

Главы соседних республик выразили удовлетворение достигнутым в настоящее время результатом по согласованию проектной линии государственной границы.

Отмечается, что 102 км из 626 км удалось описать за последние 1,5 года. Однако лидеры стран выступили за результативное продолжение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений.

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Версия на английском языке Tajikistan, Kyrgyzstan mull prospects for developing bilateral relations

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