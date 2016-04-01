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    Президенты США и Турции провели встречу в Вашингтоне

    Барак Обама заявил о поддержке США безопасности Турции

    Баку. 1 апреля. Президент США Барак Обама провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

    В ходе встречи стороны обсудили совместные усилия по борьбе с "Исламским государством". "Обама выразил президенту Эрдогану соболезнования от имени американцев в связи с террористической атакой в Диярбакыре", — сообщили в Белом доме. 

    Президент США также заявил о поддержке Вашингтоном безопасности Турции.

    По сообщениям турецких СМИ, встреча продлилась порядка 50 минут. 

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