Президенты США и Турции провели встречу в Вашингтоне

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Баку. 1 апреля. Президент США Барак Обама провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.
В ходе встречи стороны обсудили совместные усилия по борьбе с "Исламским государством". "Обама выразил президенту Эрдогану соболезнования от имени американцев в связи с террористической атакой в Диярбакыре", — сообщили в Белом доме.
Президент США также заявил о поддержке Вашингтоном безопасности Турции.
По сообщениям турецких СМИ, встреча продлилась порядка 50 минут.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости