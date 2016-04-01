Президенты США и Турции провели встречу в Вашингтоне

Баку. 1 апреля. Президент США Барак Обама провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

В ходе встречи стороны обсудили совместные усилия по борьбе с "Исламским государством". "Обама выразил президенту Эрдогану соболезнования от имени американцев в связи с террористической атакой в Диярбакыре", — сообщили в Белом доме.

Президент США также заявил о поддержке Вашингтоном безопасности Турции.

По сообщениям турецких СМИ, встреча продлилась порядка 50 минут.

