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Президенты России и Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве Президент России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
В регионе
7 мая 2025 г. 18:21
Президенты России и Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Россия, церемония подписания прошла по итогам российско-венесуэльских переговоров в рамках официального визита Мадуро в РФ.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, договор закрепляет особый характер отношений между двумя странами.

Он пояснил, что документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках.

"Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Охватываются практически все ключевые темы повестки дня двусторонних отношений", - добавил помощник российского президента.

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