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Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства

Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали сегодня на переговорах в Кремле декларацию об углублении партнерства двух стран, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
10 июня 2022 г. 18:37
Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали сегодня на переговорах в Кремле декларацию об углублении партнерства двух стран, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отметил российский лидер, отношения РФ и Туркменистана "не формально, а по сути являются стратегическими". Он указал, что в рамках визита Бердымухамедова в целом проводится "очень большая работа", и выразил уверенность, что она пойдет на пользу развитию двусторонних связей.

Путин отметил, что переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой и дружеской атмосфере, а также подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном. Президент РФ указал на то, что 2022 год является знаменательным для отношений двух государств: в апреле исполнилось 30 лет установления дипломатических связей, а также 20 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве, который служит фундаментом для всего комплекса планового взаимодействия двух стран.

"В подписанной нами только что декларации об углублении стратегического партнерства зафиксированы приоритеты совместной работы на перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", - уточнил Путин.

Подписанием документа Россия и Туркменистан вновь провозгласили "установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для углубленного сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене".

Такое партнерство основывается на соблюдении принципов суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и взаимной выгоды, следует из преамбулы к декларации.

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