Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого глава Турции выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-26 в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, «Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии», — говорится в сообщении Кремля.

Также политики обсудили реализацию резолюции ООН в Восточной Гуте и важность решения гуманитарных проблем в регионе.

«Затронуты также актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики», — добавили в пресс-службе.

6 марта стало известно, что в Сирии при посадке на аэродроме разбился Ан-26. По последним данным, на его борту находились 39 человек.