Президенты России и США сделали совместное заявление по Сирии

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии" в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", - говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв ко "всем сирийским сторонам" активно участвовать в женевском политическом процессе.

Документ был специально подготовлен ко встрече в Дананге. Заявление готовили эксперты двух стран, финальная его версия была согласована сегодня главой внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.