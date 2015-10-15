Президенты России и Казахстана подписали документ о разграничении части дня Каспия

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали протокол о внесении изменений в протокол к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ также предусматривает осуществление суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

Отметим, ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщал, что документ регулирует вопросы совместной разработки нефтеносной структуры "Центральная".