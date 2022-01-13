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Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ

Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону меры по окончательному восстановлению порядка в стране.
В регионе
13 января 2022 г. 14:16
Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону меры по окончательному восстановлению порядка в стране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Putinlə Tokayev arasında telefon danışığı olub

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