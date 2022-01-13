Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону меры по окончательному восстановлению порядка в стране.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону меры по окончательному восстановлению порядка в стране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Казахстана.