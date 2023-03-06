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Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели телефонный разговор.
В регионе
6 марта 2023 г. 15:23
Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

Они положительно оценили двусторонние отношения и договорились о поддержании контактов.

"С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов", - говорится в пресс-релизе.

В прошлый раз они созванивались 11 января, тогда темой беседы было углубление российско-иранского энергетического сотрудничества.

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Версия на английском языке Presidents of Russia, Iran talk over phone
Версия на азербайджанском языке Putin və Rəisi arasında telefon danışığı olub

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