Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели телефонный разговор.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

Они положительно оценили двусторонние отношения и договорились о поддержании контактов.

"С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов", - говорится в пресс-релизе.

В прошлый раз они созванивались 11 января, тогда темой беседы было углубление российско-иранского энергетического сотрудничества.