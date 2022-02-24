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Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, а также прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе.
В регионе
24 февраля 2022 г. 22:50
Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, а также прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кремле.

"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с "ДНР" и "ЛНР", - заявили в Кремле.

Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО, добавили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran prezidentləri telefonla danışıb

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