Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, а также прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, а также прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кремле.

"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с "ДНР" и "ЛНР", - заявили в Кремле.

Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО, добавили в пресс-службе.