Президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.

Путин и Раиси обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности на Южном Кавказе и сирийское урегулирование, а также перспективы развития сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей в сфере торговли, энергетики, транспорта, отметили в Кремле.