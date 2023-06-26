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Президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
В регионе
26 июня 2023 г. 15:15

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.

Путин и Раиси обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности на Южном Кавказе и сирийское урегулирование, а также перспективы развития сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей в сфере торговли, энергетики, транспорта, отметили в Кремле.

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