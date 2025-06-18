Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

https://images.report.az/photo/a997425a-74aa-3c40-93df-ca5ae39b1d5d.jpg https://images.report.az/photo/a997425a-74aa-3c40-93df-ca5ae39b1d5d.jpg