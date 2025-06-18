Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Президенты выразили озабоченность эскалацией конфликта, подчеркнув важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана.
Путин отметил, что Россия готова оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем.
Отмечается, что главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.