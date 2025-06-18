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Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.
В регионе
18 июня 2025 г. 15:21
Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Президенты выразили озабоченность эскалацией конфликта, подчеркнув важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана.

Путин отметил, что Россия готова оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем.

Отмечается, что главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.

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