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Президенты РФ и Кубы проводят переговоры

Президенты РФ и Кубы проводят переговоры Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель приступили к переговорам.
В регионе
22 ноября 2022 г. 17:15
Президенты РФ и Кубы проводят переговоры

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель приступили к переговорам.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

Ранее во вторник Путин и Диас-Канель открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро (1926-2016) на одноименной площади в районе Сокол.

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Версия на английском языке Presidents of Russia and Cuba hold talks

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