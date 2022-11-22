Президенты РФ и Кубы проводят переговоры

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель приступили к переговорам.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.
Ранее во вторник Путин и Диас-Канель открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро (1926-2016) на одноименной площади в районе Сокол.