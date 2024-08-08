Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в Астане обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в Астане обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

Как передает корреспондент Report из Астаны, в ходе переговоров в узком формате Токаев отметил, что визит президента Узбекистана имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между двумя странами.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств", – сказал президент Казахстана.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации.

"Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень", – отметил президент Узбекистана.

Днем ранее в рамках бизнес-форума "Казахстан-Узбекистан" была достигнута договроенность о совместной реализации 34 инвестиционных проектов на сумму 4,4 млрд долларов и 7 торговых контрактов на 2,6 млрд долларов. Наибольшее число проектов сосредоточено в сельском хозяйстве. Стороны договорились о совместном выращивании сельхозпродукции и глубокой переработке зерна и риса в Казахстане, производстве шелковой продукции в Туркестанской области, создании предприятия по выпуску упаковочных материалов и других.

Кульпаш Конырова