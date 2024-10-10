Президенты Казахстана и Туркменистана подписали Декларацию об укреплении дружбы

Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства.

Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила Акорда.

"Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства", – заявил он.

Он отметил, что прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве следует укреплять, и Казахстан готов расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

По итогам переговоров в расширенном формате члены делегаций подписали следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях: комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства на 2025-2027 годы; соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами двух стран и о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.

Кроме того, стороны подписали соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью, в сфере туризма и ряд других документов.