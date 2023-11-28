Президенты Казахстана и Того в Астане обсудили развитие связей между двумя странами

В Астану прибыл с официальным визитом президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

В Астану прибыл с официальным визитом президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, его принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров Токаев подчеркнул, что этот исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной", - отметил президент.

В ходе встречи глава государства обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия.

Токаев отметил, что необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.