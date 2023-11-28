О нас

Президенты Казахстана и Того в Астане обсудили развитие связей между двумя странами

Президенты Казахстана и Того в Астане обсудили развитие связей между двумя странами В Астану прибыл с официальным визитом президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.
В регионе
28 ноября 2023 г. 12:27

В Астану прибыл с официальным визитом президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, его принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров Токаев подчеркнул, что этот исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной", - отметил президент.

В ходе встречи глава государства обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия.

Токаев отметил, что необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi