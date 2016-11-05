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    Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили вопрос проведения очередного саммита Совета тюркоязычных государств

    Ранее дата проведения саммита была перенесена по инициативе кыргызской стороны

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

    Как сообщает Report, согласно сообщению пресс-службы главы казахстанского государства, президенты Казахстана и Кыргызстана рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе проведение очередного саммита Совета тюркоязычных государств в первом квартале 2017 года.

    Также в ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

    Напомним, ранее VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств должен был пройти в Бишкеке в IV квартале этого года. Однако по инициативе кыргызской стороны его перенесли на более поздний срок. При этом причина переноса саммита не сообщалась.

    В совет сотрудничества тюркоязычных государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

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