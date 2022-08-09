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Президенты Израиля и России поговорили по телефону

Президенты Израиля и России поговорили по телефону 9 августа состоялся телефонный разговор президента Израиля Исаака Герцога и президента России Владимира Путина.
В регионе
9 августа 2022 г. 14:37
Президенты Израиля и России поговорили по телефону

9 августа состоялся телефонный разговор президента Израиля Исаака Герцога и президента России Владимира Путина.

Как сообщает Report, информацию распространила газета Jerusalem Post.

Президенты обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, деятельностью еврейской диаспоры за пределами Израиля, а также работу центра "Сохнут" в России.

Отметим, что ранее Басманный районный суд города Москвы на основании ходатайства Минюста России приостановил деятельность еврейской организации "Сохнут" в связи с ее деятельностью, противоречащей законодательству страны.

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Версия на английском языке Presidents of Israel & Russia talk over phone
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İsrail prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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