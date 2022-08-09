Президенты Израиля и России поговорили по телефону

9 августа состоялся телефонный разговор президента Израиля Исаака Герцога и президента России Владимира Путина.

9 августа состоялся телефонный разговор президента Израиля Исаака Герцога и президента России Владимира Путина.

Как сообщает Report, информацию распространила газета Jerusalem Post.

Президенты обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, деятельностью еврейской диаспоры за пределами Израиля, а также работу центра "Сохнут" в России.

Отметим, что ранее Басманный районный суд города Москвы на основании ходатайства Минюста России приостановил деятельность еврейской организации "Сохнут" в связи с ее деятельностью, противоречащей законодательству страны.