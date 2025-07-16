Президенты Ирана и ОАЭ обсудили региональную ситуацию

Президенты Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Масуд Пезешкиан и шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Mehr.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональным проблемам и развитию двустороннего сотрудничества.
Были обсуждены пути укрепления двусторонних отношений, которые будут служить общим интересам и способствовать благосостоянию и прогрессу народов.
Президенты рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, уделив внимание недавним событиям, в частности ситуации на Ближнем Востоке.