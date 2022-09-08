Президенты Хорватии и Турции провели переговоры в закрытом для СМИ режиме

Президенты Хорватии и Турции Зоран Миланович и Реджеп Тайип Эрдоган провели в четверг в Загребе.

Президенты Хорватии и Турции Зоран Миланович и Реджеп Тайип Эрдоган провели в четверг в Загребе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, переговоры лидеров двух стран в узком формате состоялись в закрытом для прессы режиме сразу после церемонии официальной встречи президента Турции.

Хорватия – последний пункт поездки турецкого лидера на Балканы.

13.10

В Загребе в четверг прошла церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкого лидера встретил президент Хорватии Зоран Миланович.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Эрдоган проведет переговоры с хорватским коллегой в форматах один на один и с участием делегаций.

Далее в присутствии Эрдогана и Милановича состоится церемония подписания ряда межправительственных документов.

Два лидера примут участие в совместной пресс-конференции.

С участием глав государства состоится бизнес-форум Турция-Хорватия.

В программу визита Эрдогана входит также возложение венка к монументу Родина-мать в Загребе.

Турецкий лидер встретится также с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В числе прочих запланировано участие главы турецкого государства в открытии Исламского культурного центра в городе Сисак.