Президенты Грузии и Туркменистана обсудят реализацию транспортных проектов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл в столицу Туркменистана с официальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, в Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Наряду с ключевыми направлениями межгосударственного сотрудничества на повестку дня встречи на высшем уровне будет также вынесен ряд актуальных вопросов международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес. Ожидается, что президенты обсудят реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов в транспортном секторе, в том числе проект транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), создание транзитно-транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

По итогам ашхабадских переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.