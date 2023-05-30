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Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами

Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились немедленно начать повышение уровня дипломатических отношений между странами и обменяться послами.
В регионе
30 мая 2023 г. 00:51
Президенты Египта и Турции в ходе телефонного разговора договорились обменяться послами

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились немедленно начать повышение уровня дипломатических отношений между странами и обменяться послами.

Как передает Report, информацию об этом распространила администрация президента Турции.

"Президенты подтвердили глубину исторических связей между двумя странами и египетским и турецким народами и договорились укреплять отношения и сотрудничество между двумя сторонами, и в этом контексте президенты решили начать немедленно повышать уровень дипломатических отношений между странами и обменяться послами", - говорится в заявлении.

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