Президенты Египта и РФ провели телефонный разговор

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия египетского лидера.
"В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС "Эд-Дабаа", - написал официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави на своей странице в соцсети.
По его словам, лидеры двух стран обсудили также обстановку на Ближнем Востоке и затронули ряд тем, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа, текущую ситуацию в Ливане и Сирии.
Стороны также обсудили ряд вопросов, включая последние события в зоне конфликта в Украине, сообщил Аш-Шинави.
Другие подробности не приводятся.