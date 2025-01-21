Президенты Египта и РФ провели телефонный разговор

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

"В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС "Эд-Дабаа", - написал официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави на своей странице в соцсети.

По его словам, лидеры двух стран обсудили также обстановку на Ближнем Востоке и затронули ряд тем, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа, текущую ситуацию в Ливане и Сирии.

Стороны также обсудили ряд вопросов, включая последние события в зоне конфликта в Украине, сообщил Аш-Шинави.

Другие подробности не приводятся.