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Президенты Египта и РФ провели телефонный разговор

Президенты Египта и РФ провели телефонный разговор Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
21 января 2025 г. 20:00
Президенты Египта и РФ провели телефонный разговор

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

"В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС "Эд-Дабаа", - написал официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави на своей странице в соцсети.

По его словам, лидеры двух стран обсудили также обстановку на Ближнем Востоке и затронули ряд тем, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа, текущую ситуацию в Ливане и Сирии.

Стороны также обсудили ряд вопросов, включая последние события в зоне конфликта в Украине, сообщил Аш-Шинави.

Другие подробности не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Misir və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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