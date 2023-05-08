О нас

Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом

Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона.
В регионе
8 мая 2023 г. 06:39
Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом

Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Кыргызстана - Садыра Жапарова, Узбекистана - Шавката Миризиёева, Таджикистана - Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом.

Хуа Чуньин отметила, что приглашенные президенты, к которым присоединится глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай - Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством Си Цзиньпина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Asiya dövlətlərinin prezidentləri Çinə dövlət səfəri edəcək

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi