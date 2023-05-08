Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом

Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона.

Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Кыргызстана - Садыра Жапарова, Узбекистана - Шавката Миризиёева, Таджикистана - Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом.

Хуа Чуньин отметила, что приглашенные президенты, к которым присоединится глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай - Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством Си Цзиньпина.