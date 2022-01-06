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Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане

Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с коллегами из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым, Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым.
В регионе
6 января 2022 г. 19:57
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с коллегами из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым, Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров с президентами Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что стабильность и безопасность важны для региона, особенно для его соседей. Он выразил уверенность, что братский Казахстан преодолеет эту проблему посредством диалога", - говорится в распространенном канцелярией президента Турции заявлении.

В ходе переговоров с Токаевым турецкий лидер отметил, что внимательно следит за развитием событий в братском и дружественном Казахстане, выражает соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления раненым.

Президент Эрдоган выразил солидарность с Казахстаном и подчеркнул, что Организация тюркских государств также поддерживает Казахстан.

Эрдоган также отметил, что в случае необходимости Турция готова обмениваться любыми техническими знаниями и опытом.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish presidents discuss situation in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Qazaxıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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