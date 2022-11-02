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Президенты Азербайджана и Турции обсудили поставки газа в Европу

Президенты Азербайджана и Турции обсудили поставки газа в Европу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам поставок газа в Европу.
В регионе
2 ноября 2022 г. 23:58
Президенты Азербайджана и Турции обсудили поставки газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам поставок газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом в интервью местному телеканалу ATV заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас также есть нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, связанные с азербайджанским газом. Я обсуждал этот вопрос с президентом Ильхамом Алиевым во время моего последнего визита в Азербайджан. Мы тоже будем покупать оттуда и укрепим это с помощью TANAP", - сказал глава государства.

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