Президенты Азербайджана и России обсудят в Астане отношения между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Астане обсудят отношения между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.
"Мы высоко ценим связи с Азербайджаном. Естественно, мы будем обмениваться мнениями не только по двусторонним вопросам, но и по ситуации в азербайджано-армянских отношениях", - сказал Ушаков.
Представитель Кремля подчеркнул, что достигнутые при личном посредничестве Владимира Путина трехсторонние соглашения являются основой для стабилизации отношений между Баку и Ереваном.