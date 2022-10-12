Президенты Азербайджана и России обсудят в Астане отношения между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Астане обсудят отношения между Баку и Ереваном.

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Астане обсудят отношения между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Мы высоко ценим связи с Азербайджаном. Естественно, мы будем обмениваться мнениями не только по двусторонним вопросам, но и по ситуации в азербайджано-армянских отношениях", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что достигнутые при личном посредничестве Владимира Путина трехсторонние соглашения являются основой для стабилизации отношений между Баку и Ереваном.