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Президенты Азербайджана и России обсудят в Астане отношения между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и России обсудят в Астане отношения между Баку и Ереваном Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Астане обсудят отношения между Баку и Ереваном.
В регионе
12 октября 2022 г. 18:59
Президенты Азербайджана и России обсудят в Астане отношения между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Астане обсудят отношения между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Мы высоко ценим связи с Азербайджаном. Естественно, мы будем обмениваться мнениями не только по двусторонним вопросам, но и по ситуации в азербайджано-армянских отношениях", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что достигнутые при личном посредничестве Владимира Путина трехсторонние соглашения являются основой для стабилизации отношений между Баку и Ереваном.

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Версия на английском языке Russian and Azerbaijani presidents to discuss relations between Baku and Yerevan in Astana
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Astanada Bakı ilə İrəvan arasında münasibətləri müzakirə edəcəklər

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