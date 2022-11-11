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Президенту Турции вручена награда "Высший орден Тюркского мира" в Самарканде

Президенту Турции вручена награда "Высший орден Тюркского мира" в Самарканде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "Высшим орденом Тюркского мира".
В регионе
11 ноября 2022 г. 12:55
Президенту Турции вручена награда Высший орден Тюркского мира в Самарканде

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде наградил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "Высшим орденом Тюркского мира".

Как передает Report со ссылкой Anadolu, глава турецкого государства выразил признательность и гордость за решение о своем награждении.

"Высший орден Тюркского мира" налагает на меня большую ответственность в вопросе укрепление связей с тюркоязычными государствами, сплочения наших народов, повышения авторитета ОТГ в мире", - сказал Эрдоган.

По его словам, ОТГ зарекомендовал себя в качестве признанной международной структуры.

"Тюркский мир сегодня обладает большей мощью, нежели вчера. Наши страны едины в стремлении к тесной интеграции и сотрудничеству по самым различным направлениям: от спорта до культуры, от политики до торговли. Площадка Организации тюркских государств является плодом совместных усилий наших государств", - отметил он.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями тюркских государств станет возможным устранение любых вызовов и преград.

Напомним, что вчера Мирзиёев наградил Эрдогана высокой государственной наградой - орденом "Имама Бухари".

Как сообщают узбекские СМИ, Мирзиёев также наградил председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, в рамках ОТГ была учреждена Международная премия имени Алишера Навои, которая была вручена президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Отмечается, что первая премия присуждена писателю и общественному деятелю Чингизу Айтматову, внесшему огромный вклад в сближение тюркских народов.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğana Türk Dünyasının Ali Ordeni təqdim edilib

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