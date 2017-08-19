Президенту России предложили перенести столицу за Урал

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту России перенести столицу за Урал.

Как сообщает Report со ссылкой на «РИА Новости», свои соображения Крупнов изложил в проекте "Доктрины размосквичивания". По его словам, Россия "гиперцентрализирована" — Московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Демограф считает, что из-за продолжающейся внутренней миграции страна может потерять свои геополитические преимущества, поэтому приоритет в развитии стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

Мэр Москвы Сергей Собянин саркастически прокомментировал идею перенести столицу России за Урал: "Перенести столицу на Дальний Восток — "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом".