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    Президенту Грузии выдали 1 млн лари

    Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ Президенту Грузии Саломе Зурабишвили из государственного бюджета перечислили 1 млн лари (375 246 долларов). 

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявили в Центризбиркоме Грузии. 

    Средства выданы в целях выплаты расходов, потраченных С.Зурабишвили во время президентских выборов. 

    Аналогичная сумма также представлена набравшему на выборах около 10% голосов кандидату от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давиду Бакрадзе и кандидату от партии Единое национальное движение Григолу Вашадзе.

    Отмечается, что за счет выданной суммы С.Зурабишвили погасила взятый из банка "Cartu Bank" кредит в 1 млн лари. 

    Напомним, что во втором туре прошедших 28 ноября в Грузии президентских выборов Саломе Зурабишвили набрала 59,52%, Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Участвовавший в первом туре выборов Давид Бакрадзе набрал 10,99% голосов. 

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