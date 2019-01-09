Президенту Грузии выдали 1 млн лари

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ Президенту Грузии Саломе Зурабишвили из государственного бюджета перечислили 1 млн лари (375 246 долларов).

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявили в Центризбиркоме Грузии.

Средства выданы в целях выплаты расходов, потраченных С.Зурабишвили во время президентских выборов.

Аналогичная сумма также представлена набравшему на выборах около 10% голосов кандидату от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давиду Бакрадзе и кандидату от партии Единое национальное движение Григолу Вашадзе.

Отмечается, что за счет выданной суммы С.Зурабишвили погасила взятый из банка "Cartu Bank" кредит в 1 млн лари.

Напомним, что во втором туре прошедших 28 ноября в Грузии президентских выборов Саломе Зурабишвили набрала 59,52%, Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Участвовавший в первом туре выборов Давид Бакрадзе набрал 10,99% голосов.