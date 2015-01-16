Президентский дворец Турции переименуют

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президентский дворец Турции будет переименован.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Миллийет", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с председателем и членами Конфедерации молодых предпринимателей Турции.

По словам президента, дворец будет называться Президентский комплекс (Prezident Külliyyəsi).

Глава государства добавил, что в настоящее время рядом с Президентским дворцом строится большой зал для собраний, мечеть, справа планируется строительство огромного помещения для организации ужинов на 2 тыс. человек. "Кроме того, предусматривается создание президентской библиотеки, которая будет действовать круглосуточно", - сказал Р.Т.Эрдоган.