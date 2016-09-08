Президентские выборы в Узбекистане назначены на декабрь - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана назначен премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев.

Как соощает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель нижней палаты парламента.

Кандидатура Мирзиеева утверждена на совместном заседании обеих палат парламента республики. "Шавкат Мирзиеев утвержден сегодня временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, председатель сената Нигматилла Юлдашев заявил самоотвод", - сообщил парламентарий.

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Олий Меджлис (парламент) Узбекистана утвердил Нигматуллу Юлдашева временно исполняющим обязанности президента страны.

Как сообщает Report со ссылкой на "Радио Свобода", согласно Конституции Узбекистана, после смерти главы государства, временно власть переходит председателю Сената Олий Меджлиса, коим является Н.Юлдашев.

Кроме того, Олий Меджлис назначил на декабрь этого года внеочередные выборы президента страны.

Скончавшийся от инсульта первый президент Узбекистана Ислам Каримов был похоронен 3 сентября в Самарканде.