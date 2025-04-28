Президентские выборы в Кыргызстане намечены на январь 2027 года

Выборы президента Кыргызстана состоятся 24 января 2027 года.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 24 января 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

"Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики", - об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Парламент одобрил предложения президента 16 апреля 2025 года.