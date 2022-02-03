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Президентские выборы в Армении пройдут в марте

Президентские выборы в Армении пройдут в марте Выборы президента Армении пройдут в марте.
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:31
Президентские выборы в Армении пройдут в марте

Выборы президента Армении пройдут в марте.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать", - сказал Пашинян, обращаясь к кандидату в президенты, министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну.

Премьер сообщил, что Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента, что внушает уверенность, что кандидат от власти будет избран президентом.

Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Ален Симонян.

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Версия на английском языке Armenia to hold presidential election in March
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda prezident seçkiləri mart ayında keçiriləcək

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