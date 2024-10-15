Президентская гонка в Молдове проходит на фоне политической напряженности

Президентская гонка в Молдове накануне выборов 20 октября четко обозначила главного претендента на победу - это нынешний президент Майя Санду. У нее самый высокий рейтинг, который все же не дотягивает до 50%.

Президентская гонка в Молдове накануне выборов 20 октября четко обозначила главного претендента на победу - это нынешний президент Майя Санду. У нее самый высокий рейтинг, который все же не дотягивает до 50%.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал молдавский аналитик Корнел Чуря.

"На ее стороне все административные ресурсы и поддержка западных партнеров, выражающаяся в хорошем финансировании и мощной медийной поддержке. Также власть добилась положительного расклада для себя оппозиционных кандидатов, так как не все серьезные оппоненты согласились участвовать в гонке. Например, мэр Кишинева Ион Чебан отказался от участия в выборах, чтобы обеспечить спокойствие в управлении городом", - сказал аналитик.

По его словам, недостаточный рейтинг для победы в первом туре заставит Майю Санду бороться во втором, где ей может не хватить голосов, особенно если молдавская диаспора в массе своей проигнорирует выборы.

"Поэтому власти будут сознательно понижать явку в самой Молдове. Также Майя Санду использует и другую стратегию для снижения протестных настроений против себя - она дистанциируется от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), на которую и возлагается главная ответственность за провалы в стране. Не исключено также после выборов появление других правых партий, которые заменят ПДС. Такие стратегии не гарантируют стопроцентной победы", - считает Чуря.

Он сказал, что на сегодняшний момент главный претендент на выход во второй тур против Майи Санду - бывший генпрокурор Александр Стояногло.

"Все же из-за ряда недостатков шансы на победу у Стояногло не столь значительны - не молдаванин, не имеет опыта политической борьбы, замкнутый и хмурый характер, прокурор, а люди их не жалуют", - считает аналитик.

Он также сказал, что в день выборов пройдет и референдум за изменение Конституции в пользу евроинтеграции. По его словам, смысл этого референдума в подстегивании проевропейского электората к участию в выборах за Майю Санду.