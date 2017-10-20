Президентом ПА ОБСЕ стал один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Церетели

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Бывший член партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а ныне один из лидеров грузинской партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели сегодня был избран президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом сказал член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе. До этого Церетели дважды избирался вице-президентом ПА ОБСЕ.

"Это очень важно для безопасности, имиджа Грузии и активизации стоящих перед нашей страной на международной арене вызовов. Так что - поздравляю всех! Желаю Гиги успехов, уверен, он отлично справится с этой ответственностью", - сказал Кахидзе, передает Грузия Online.