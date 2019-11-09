Президенты Турции и России в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который (был подписан) 22 октября", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались также развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.