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Президенты Турции и России в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии

​Президенты Турции и России в ходе телефонных переговоров обсудили сит

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. 

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который (был подписан) 22 октября", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались также развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.

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