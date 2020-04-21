Президенты Турции и России провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили комплекс вопросов, связанных с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину", - говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по Сирии, в том числе по выполнению договоренностей в Идлибе.