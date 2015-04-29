Ситуация в Украине обсуждена в ходе III Бакинского глобального форума

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Ситуация в Украине, а также перспективы выхода из украинского кризиса обсуждены в ходе проходящего в Баку III Глобального форума открытых обществ. Как сообщает Report, в обсуждениях приняли участие три бывших президента Украины.

Медиатором панели выступил бывший президент Польши Александр Квасневский (1995-2005), который отметил важность урегулирования украинского конфликта, как для самой Украины, так и Европы в целом. Он отметил, что предстоящие два года станут судьбоносными для будущего Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) напомнил о Беловежских соглашениях, после которых Украина искала и до сих пор ищет пути своего развития.

"В ситуации, когда имеет место прикрытая агрессия Россия против Украины, Киев не может решить многие вопросы", - отметил Кравчук, отметив наличие различий во взглядах жителей регионов Украины местами доходящих до атмосферы противостояния.

"К сожалению, общенациональной политики, отвечавшей интересам всей Украины, нам выработать не удалось", - признал бывший украинский лидер.

"Москва открыто заявляет, что Украина должна находится в системе российских отношений. Мы также не встречаем поддержки со стороны Европы, а также реальной помощи населения в целом", - добавил Кравчук. По его словам, будущее развитие страны зависит от многих условий.

В свою очередь, бывший президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) привлек внимание к сути противостояния на востоке страны.

"Даже в самом страшном сне я не мог представить того, чтобы Украина сражалась бы с Украиной. Что будет дальше, не знает никто. Что завтра будет делать Путин и Россия - не знаем", - отметил Кучма, указав, что Москва будет пытаться всеми усилиями предотвратить процесс выхода Киева из сферы влияния.

По его словам, против украинской армии воюют не шахтеры или сельчане, а профессиональная вооруженная армия. При этом Кучма отметил отсутствие реальной поддержки Киева со стороны мирового сообщества. "Украина – это форпост Европы. Мы защищаем интересы Европы. Хотелось бы, чтобы и Россия нас услышала. Кто отвечает за невыполнение соглашений, принятых в Минске? Пункты соглашения, которые должны были привести к миру, не выполнены. Где роль европейских лидеров?" - отметил экс-президент Украины.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) привлек внимание к событиям, имевшим место после "оранжевой революции".

"Москва хочет преподнести конфликт на востоке Украины – как гражданскую войну. Некоего противостояния бендеровцев с русскоязычными жителями Украины. Это не внутренняя война", - подчеркнул Ющенко.

"Сегодня мы имеем дело с новым железным занавесом, который проходит по Балтике и Украине. Конфликт на востоке нашей страны – это проблема не только Киева. Колокол звонит по всем нам. Киев должен знать точный ответ: вы с нами или против нас", - добавил Ющенко.