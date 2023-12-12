Президента турецкого футбольного клуба, избившего арбитра, госпитализировали

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который избил рефери Халила Умута Мелера после окончания матча 15-го тура чемпионата страны против "Ризеспора", госпитализирован.

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который избил рефери Халила Умута Мелера после окончания матча 15-го тура чемпионата страны против "Ризеспора", госпитализирован.

Как передает Report , об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, Коджа проходит лечение в больнице под надзором полиции.

"После лечения будут проведены меры по задержанию. За нападение на судью также задержаны еще несколько человек", - отметил А.Ерликая.

Напомним, что Фарук Коджа выбежал на поле после окончания матча 15-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" и избил арбитра Халила Умута Мелера.