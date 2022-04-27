Президента Кыргызстана вызвали на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля

Генеральная прокуратура Кыргызстана намерена допросить в качестве свидетеля по уголовному делу президента республики Садыра Жапарова, который вызван на допрос.

Генеральная прокуратура Кыргызстана намерена допросить в качестве свидетеля по уголовному делу президента республики Садыра Жапарова, который вызван на допрос.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил в среду источник в надзорном ведомстве республики.

"Жапаров действительно вызван на допрос в качестве свидетеля", - сказал он.

По словам источника, речь идет о расследовании по делу о массовых беспорядках на юге республики в июне 2010 года.

В ночь с 10 на 11 июня 2010 года на юге Кыргызстана начались столкновения между кыргызами и этническими узбеками. В результате стычек и погромов в областных центрах Ош и Джалал-Абад были сожжены 3 746 зданий, из них большинство полностью разрушены. Материальный ущерб составил около 80 млн долларов. По фактам беспорядков возбуждено более 5 тыс. уголовных дел. Потерпевшими признаны 3,9 тыс. человек. К уголовной ответственности привлечены 545 лиц. По официальной информации, в ходе беспорядков погибли более 400 человек, ранения и травмы получили около 2 тыс.