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Президента Грузии лишат права предлагать кандидатуру главы ЦИК

Президента Грузии лишат права предлагать кандидатуру главы ЦИК Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" разработала законодательную инициативу, согласно которой право предлагать кандидатуру на должность главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от президента перейдет к спикеру парламента.
В регионе
8 мая 2023 г. 16:50
Президента Грузии лишат права предлагать кандидатуру главы ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" разработала законодательную инициативу, согласно которой право предлагать кандидатуру на должность главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от президента перейдет к спикеру парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект был зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента.

Согласно законопроекту, председатель парламента будет созывать конкурсную комиссию, которая займется отбором кандидатов на должность главы Центризбиркома и рядовых членов ЦИК. После отбора глава парламента представит несколько кандидатур депутатам, которые 76 голосам из 150 должны будут выбрать главу Центральной избирательной комиссии и рядовых членов ЦИК сроком на пять лет.

По действующему сегодня закону, если за кандидатуру главы ЦИК проголосуют 100 из 150 депутатов, он будет избран сроком на пять лет, а если он заручится поддержкой меньшего числа парламентариев, то на шесть месяцев. Эти поправки были приняты в 2021 году. С тех пор парламент не может избрать на пять лет главу ЦИК, так как у правящей партии нет 100 мандатов.

Действующим главой ЦИК является Георгий Каландаришвили. Он возглавляет Центризбирком с августа 2021 года. Его несколько раз избирали на шесть месяцев, так как он не мог заручиться поддержкой 100 депутатов. В декабре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили вовсе отказалась в очередной раз предлагать парламенту кандидатуру Каландаришвили на должность главы ЦИК, объяснив это тем, что он никак не может получить согласия 100 депутатов. Глава государства предложила законодательному органу других кандидатов, однако правящая партия вообще не стала утверждать нового главу ЦИК, а полномочия Каландаришвили были продлены еще на полгода.

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