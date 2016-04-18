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    ​Президент Южной Кореи впервые совершит официальный визит в Иран

    Это первый визит южнокорейского президента в Тегеран с момента установления дипломатических отношений между странами

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе впервые совершит официальный визит в Иран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе Голубого дома ("Чхонвадэ").

    Первый визит южнокорейского президента в Тегеран с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1962 году пройдет с 1 по 3 мая.

    Согласно документу, Пак Кын Хе планирует провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которой будут затронуты вопросы о двустороннем сотрудничестве в области энергетики, инфраструктуры, безопасности, здравоохранения и окружающей среды. 

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