​Президент Южной Кореи впервые совершит официальный визит в Иран

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе впервые совершит официальный визит в Иран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе Голубого дома ("Чхонвадэ").

Первый визит южнокорейского президента в Тегеран с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1962 году пройдет с 1 по 3 мая.

Согласно документу, Пак Кын Хе планирует провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которой будут затронуты вопросы о двустороннем сотрудничестве в области энергетики, инфраструктуры, безопасности, здравоохранения и окружающей среды.