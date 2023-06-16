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Президент ЮАР прибыл в Украину

Президент ЮАР прибыл в Украину Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Украину в пятницу, 16 июня. В столице он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
16 июня 2023 г. 10:22
Президент ЮАР прибыл в Украину

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Украину в пятницу, 16 июня. В столице он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации администрации президента ЮАР в Twitter.

Глава ЮАР прибыл на железнодорожный вокзал в поселке Немешаево Киевской области. Президента встретил специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

Ранее Рамапоса заявил о том, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

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Версия на азербайджанском языке CAR Prezidenti Ukraynaya gedib
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