Президент ЮАР прибыл в Украину

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Украину в пятницу, 16 июня. В столице он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Украину в пятницу, 16 июня. В столице он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации администрации президента ЮАР в Twitter.

Глава ЮАР прибыл на железнодорожный вокзал в поселке Немешаево Киевской области. Президента встретил специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

Ранее Рамапоса заявил о том, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.