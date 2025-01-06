Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 6 января 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз он был в краткосрочном отпуске в июле 2024 года.

Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Россию, где выступил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ, а также ознакомился с ходом строительства объектов в Новом Ташкенте.