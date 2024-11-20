Президент Узбекистана выдвинул кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"Глава нашего государства, всесторонне обдумав этот вопрос, принял решение выдвинуть кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова на пост премьер-министра республики Узбекистан", - написал он.

Арипов занимает пост премьера Узбекистана с декабря 2016 года. Во вторник Кабмин сложил полномочия перед вновь избранным парламентом до формирования нового правительства страны.